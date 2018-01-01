На Запоріжжі рух трасою Василівка – Бердянськ обмежили через ожеледицю

У Запорізькій області організовано рух транспорту об'їзними автодорогами

У Запорізькій області обмежено рух усіх видів транспорту на ділянці автодороги Н-30 Василівка - Бердянськ. На інших автошляхах держави рух транспорту забезпечено. Місцями виникає тимчасове уповільнення руху, пов'язане з ожеледицею. Про це повідомляє ДСНС. «У Запорізькій області для розчищення доріг та недопущення утворення заторів



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У Запорізькій області організовано рух транспорту об'їзними автодорогами

У Запорізькій області обмежено рух усіх видів транспорту на ділянці автодороги Н-30 Василівка - Бердянськ.

На інших автошляхах держави рух транспорту забезпечено. Місцями виникає тимчасове уповільнення руху, пов'язане з ожеледицею.

Про це повідомляє ДСНС.

«У Запорізькій області для розчищення доріг та недопущення утворення заторів обмежено рух усіх видів транспорту на ділянці автодороги Н-30 Василівка - Бердянськ (протяжністю 23 км в районі населеного пункту Зеленівка). Організовано рух транспорту об'їзними автодорогами», - йдеться у повідомленні.

Для забезпечення проїзду, розчищення автодоріг та надання допомоги у буксируванні транспорту на території України залучено 557 од. тех. та 1 тис. 176 чол., у тому числі від Укравтодору - 369 од. тех. та 517 чол., від ДСНС - 188 од. тех. та 659 чол. о/с. Підрозділами ДСНС 24 січня проведено буксирування 831 од. автотранспортних засобів, надано допомогу 1545 громадянам.

Небезпечних метеорологічних явищ не спостерігається. Місцями невеликий сніг у Запорізькій та Донецькій областях.

Станом на ранок без світла залишаються більше 30 населених пунктів в Україні.