На Запоріжжі рух трасою Василівка – Бердянськ обмежили через ожеледицю
- Сьогодні, 09:09
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У Запорізькій області організовано рух транспорту об'їзними автодорогами
У Запорізькій області обмежено рух усіх видів транспорту на ділянці автодороги Н-30 Василівка - Бердянськ.
На інших автошляхах держави рух транспорту забезпечено. Місцями виникає тимчасове уповільнення руху, пов'язане з ожеледицею.
Про це повідомляє ДСНС.
«У Запорізькій області для розчищення доріг та недопущення утворення заторів обмежено рух усіх видів транспорту на ділянці автодороги Н-30 Василівка - Бердянськ (протяжністю 23 км в районі населеного пункту Зеленівка). Організовано рух транспорту об'їзними автодорогами», - йдеться у повідомленні.
Для забезпечення проїзду, розчищення автодоріг та надання допомоги у буксируванні транспорту на території України залучено 557 од. тех. та 1 тис. 176 чол., у тому числі від Укравтодору - 369 од. тех. та 517 чол., від ДСНС - 188 од. тех. та 659 чол. о/с. Підрозділами ДСНС 24 січня проведено буксирування 831 од. автотранспортних засобів, надано допомогу 1545 громадянам.
Небезпечних метеорологічних явищ не спостерігається. Місцями невеликий сніг у Запорізькій та Донецькій областях.
Станом на ранок без світла залишаються більше 30 населених пунктів в Україні.