  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
    Події в Україні

    На Запоріжжі рух трасою Василівка – Бердянськ обмежили через ожеледицю

    У Запорізькій області організовано рух транспорту об'їзними автодорогами
    У Запорізькій області обмежено рух усіх видів транспорту на ділянці автодороги Н-30 Василівка - Бердянськ. На інших автошляхах держави рух транспорту забезпечено. Місцями виникає тимчасове уповільнення руху, пов'язане з ожеледицею. Про це повідомляє ДСНС. «У Запорізькій області для розчищення доріг та недопущення утворення заторів
    • Сьогодні, 09:09
    • Розсилка

    У Запорізькій області організовано рух транспорту об'їзними автодорогами

    У Запорізькій області обмежено рух усіх видів транспорту на ділянці автодороги Н-30 Василівка - Бердянськ.

    На інших автошляхах держави рух транспорту забезпечено. Місцями виникає тимчасове уповільнення руху, пов'язане з ожеледицею.

    Про це повідомляє ДСНС.

    «У Запорізькій області для розчищення доріг та недопущення утворення заторів обмежено рух усіх видів транспорту на ділянці автодороги Н-30 Василівка - Бердянськ (протяжністю 23 км в районі населеного пункту Зеленівка). Організовано рух транспорту об'їзними автодорогами», - йдеться у повідомленні.

    Для забезпечення проїзду, розчищення автодоріг та надання допомоги у буксируванні транспорту на території України залучено 557 од. тех. та 1 тис. 176 чол., у тому числі від Укравтодору - 369 од. тех. та 517 чол., від ДСНС - 188 од. тех. та 659 чол. о/с. Підрозділами ДСНС 24 січня проведено буксирування 831 од. автотранспортних засобів, надано допомогу 1545 громадянам.

    Небезпечних метеорологічних явищ не спостерігається. Місцями невеликий сніг у Запорізькій та Донецькій областях.

    Станом на ранок без світла залишаються більше 30 населених пунктів в Україні.

    Читайте також
    ДСНС дороги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ