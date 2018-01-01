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    Без світла залишаються більше 30 населених пунктів в Україні

    Небезпечних метеорологічних явищ наразі не спостерігається
    Станом на ранок четверга залишаються без електрики 34 населених пункти в Україні. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України. «Залишаються знеструмленими 34 населені пункти у 2 областях (Одеська - 31, Черкаська - 3)», - йдеться у повідомленні. До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади
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    Ремонтні роботи&nbsp;
    Ремонтні роботи 

    Небезпечних метеорологічних явищ наразі не спостерігається

    Станом на ранок четверга залишаються без електрики 34 населених пункти в Україні. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

    «Залишаються знеструмленими 34 населені пункти у 2 областях (Одеська - 31, Черкаська - 3)», - йдеться у повідомленні.

    До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

    У прес-службі ДСНС додали, що небезпечних метеорологічних явищ не спостерігається

    Напередодні ввечері через негоду без світла залишалися понад 50 населених пунктів.

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