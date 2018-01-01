Без світла залишаються більше 30 населених пунктів в Україні
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Ремонтні роботи
Небезпечних метеорологічних явищ наразі не спостерігається
Станом на ранок четверга залишаються без електрики 34 населених пункти в Україні. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
«Залишаються знеструмленими 34 населені пункти у 2 областях (Одеська - 31, Черкаська - 3)», - йдеться у повідомленні.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
У прес-службі ДСНС додали, що небезпечних метеорологічних явищ не спостерігається
Напередодні ввечері через негоду без світла залишалися понад 50 населених пунктів.
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