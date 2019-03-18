На Житомирщині випробували безпілотник Bayraktar TB2



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Близько полудня безпілотник здійснив політ в небі над Хмельницькою та Житомирською областями

Безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2 здійснював випробування в небі в Житомирській області. Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Видання пише, що близько полудня безпілотник здійснив політ в небі над Хмельницькою та Житомирською областями.

Нагадаємо, Петро Порошенко анонсував створення спільного українсько-турецького підприємства, що вироблятиме у Запоріжжі комплектуючі до сучасної безпілотної техніки. Він зазначив, що сучасні безпілотники Bayraktar TB2 - вже в Україні. Тактичні дрони, виготовлені в Туреччині, здатні протягом 12 годин вести спостереження та завдавати високоточних ударів.

Також Порошенко повідомляв, що скоро відбудуться випробування ударного безпілотного комплексу «Байрактар».

До слова, Степан Полторак заявляв, що в 2019 році Україна зможе закупити до двадцяти нових типів озброєнь, яких раніше не було на озброєнні ЗСУ.