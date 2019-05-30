  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    НАБУ разом з польськими колегами провели на кордоні спецоперацію

    • Розсилка
    Обидва затримані контрабандисти перебувають у регіональній прокуратурі в Любліні - НАБУ разом з польськими колегами провели на кордоні спецоперацію
    Обидва затримані контрабандисти перебувають у регіональній прокуратурі в Любліні

    Функціонери з відділу ЦАБ у Ряшеві у співпраці з НАБУ затримали під час отримання хабара двох осіб - з Польщі та України

    НАБУ і Центральне антикорупційне бюро Польщі (ЦАБ) провели спільну спецоперацію з метою протидії контрабанді.

    Про це інформує ЦАБ.

    Читайте також

    «Функціонери з відділу ЦАБ у Ряшеві у співпраці з НАБУ затримали під час отримання хабара двох осіб - з Польщі та України. Чоловіки, посилаючись на свої зв’язки в митних та прикордонних органах Польщі та України, за хабарі бралися організувати імпорт та експорт товарів на значну суму без офіційного декларування на кордоні», - йдеться у повідомленні польського відомства.

    Як зазначається, затримані пообіцяли організувати контрабанду на суму 1,2 млн злотих (понад $315 тис.), а за свої послуги вимагали 80 тис. злотих ($21 тис.).

    Обидва затримані перебувають у регіональній прокуратурі в Любліні.

    Триває слідство, правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до злочинної діяльності.

    Читайте також
    Польща контрабанда НАБУ експорт імпорт послуги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ