НАБУ разом з польськими колегами провели на кордоні спецоперацію



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Обидва затримані контрабандисти перебувають у регіональній прокуратурі в Любліні

Функціонери з відділу ЦАБ у Ряшеві у співпраці з НАБУ затримали під час отримання хабара двох осіб - з Польщі та України

НАБУ і Центральне антикорупційне бюро Польщі (ЦАБ) провели спільну спецоперацію з метою протидії контрабанді.

Про це інформує ЦАБ.

«Функціонери з відділу ЦАБ у Ряшеві у співпраці з НАБУ затримали під час отримання хабара двох осіб - з Польщі та України. Чоловіки, посилаючись на свої зв’язки в митних та прикордонних органах Польщі та України, за хабарі бралися організувати імпорт та експорт товарів на значну суму без офіційного декларування на кордоні», - йдеться у повідомленні польського відомства.

Як зазначається, затримані пообіцяли організувати контрабанду на суму 1,2 млн злотих (понад $315 тис.), а за свої послуги вимагали 80 тис. злотих ($21 тис.).

Обидва затримані перебувають у регіональній прокуратурі в Любліні.

Триває слідство, правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до злочинної діяльності.