Нацполіція України оприлюднила нову карту обмежень автомобільного руху

Для водіїв, яких стосуються обмеження, працюють 37 мобільних пунктів обігріву

Прес-служба Національної поліції України оприлюднила карту обмежень автомобільного руху на всій території держави станом на ранок 19 січня. «Обмеження руху. вантажного транспорту діє на території Київської, Чернігівської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Миколаївської та Одеської областей», — йдеться у