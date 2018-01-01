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    Події в Україні

    Нацполіція України оприлюднила нову карту обмежень автомобільного руху

    Для водіїв, яких стосуються обмеження, працюють 37 мобільних пунктів обігріву
    Прес-служба Національної поліції України оприлюднила карту обмежень автомобільного руху на всій території держави станом на ранок 19 січня. «Обмеження руху. вантажного транспорту діє на території Київської, Чернігівської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Миколаївської та Одеської областей», — йдеться у
    • Сьогодні, 10:41
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    Нацполіція запевняє, що продовжує надавати допомогу на автошляхах
    Фото: прес-служба Нацполіції
    Нацполіція запевняє, що продовжує надавати допомогу на автошляхах

    Для водіїв, яких стосуються обмеження, працюють 37 мобільних пунктів обігріву

    Прес-служба Національної поліції України оприлюднила карту обмежень автомобільного руху на всій території держави станом на ранок 19 січня.

    «Обмеження руху. вантажного транспорту діє на території Київської, Чернігівської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Миколаївської та Одеської областей», — йдеться у повідомленні.

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    Як зазначають у Нацполіції, наразі 1108 транспортних засобів знаходяться на стоянках та у місцях відстою. Працює 37 мобільних пунктів обігріву. 

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    Поліцейські запевняють, що вони продовжують працювати та надавати допомогу на автошляхах.

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