«Недоумство і відвага». Арестович розповів, про тактику окупантів на фронті

Радник Офісу президента зауважив, що окупанти посилили свої зусилля на Донеччині та Луганщині

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що окупанти діють на фронті не професійно та не підготовлено. Про це він повідомив в ефірі Фейгін Live.

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«Головний девіз того, що відбувається, – недоумство і відвага. Російська армія героїчно біжить на підготовану (українську – ред.) оборону. Ну, в якомусь сенсі дякуємо їй за це, тому що її з кожним таким набігом стає все менше і менше», – розповів радник президентського офісу.

За його словами окупанти посилили свої зусилля на Донеччині та Луганщині.

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«Якщо характеризувати ситуацію не землі по всій лінії фронту, то зараз фаза такого оперативно-тактичного тиску російських військ на напрямках. Тобто вони інтенсифікували зусилля, яких вони вживали і так у районі, наприклад, Донецької і Луганської області. Донецький фронт – особливо. Ну, і ось ця активність на Великий Потьомкінський острів навпроти Херсона. Вкотре вразивши мою уяву «талантом» російського командування, вони перебувають у фазі спроби вести наступальні дії», – розповів Арестович.

Водночас ЗСУ перебувають наразі в обороні і відбиває атаки ворога.

«Ми відповідно ніде не наступаємо, обороняємось, радісно перепалюючи піхоту противника, техніку і все решта на тих ділянках, де вони намагаються наступати. Зрозуміло, що на місці солдатам не дуже весело. В цілому вони тиснуть, а ми відбиваємося», – описав ситуацію на фронті радник ОП.

Він також зауважив, що в російських загарбників виникли серйозні проблеми з боєприпасами під Бахмутом.

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«Цікавий факт: під Бахмутом знижується кількість застосувань російської артилерії. Суттєво дуже. Очевидно, відчувають дуже серйозні проблеми з боєприпасами і матеріальною частиною. В основному працюють авіація, танки і танки як артилерія», – повідомив Арестович.

Нагадаємо, раніше Арестович пояснив, для чого Путіну масовані ракетні обстріли України. Він вважає, що масованими ракетними обстрілами України російський диктатор Володимир Путін хоче показати, що армія РФ є високотехнологічною і здатною «на якісь дії».