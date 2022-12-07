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Арестович пояснив, для чого Путіну масовані ракетні обстріли України

Альона Боженко
glavcom.ua
Арестович пояснив, для чого Путіну масовані ракетні обстріли України
Арестович розповів, новіщо Росії масштабні ракетні обстріли України
фото ілюстративне

Радник Офісу президента вважає, що з кожним наступним ракетним ударом по Україні результат для противника «все нижче і наближається до нуля»

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що масованими ракетними обстрілами України російський диктатор Володимир Путін хоче показати, що армія РФ є високотехнологічною і здатною «на якісь дії». Про це він повідомив в ефірі Фейгін Live.

«За обстрілами вже не стоять завдання військового характеру. Не стоять навіть політичні. За ракетними обстрілами України стоять понти. Багатомільярдні понти, випущені в повітря», – зазначив він.

За словами Арестовича, Путін змарнував стратегічний запас ракет, за для прикриття відсутності боєздатності армії та «відтягування свого кінця». 

«Захід на це реагує новими санкціями та поставками озброєнь, а ми постимо меми. Якби прибрати ракетні удари – вдень, під сотні камер – виявиться, що вся доблесна російська армія може звітувати за взяття Курдюмівки», – сказав радник ОП.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що у країни-агресора залишилося менш як 13% ракет «Іскандер», в той час, як мати необхідно хоча б 25-30%.

Додамо, 5 грудня російські загарбники під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України. У кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

Після ракетного удару зупинилося одне з енергетичних підприємств України.

 

Теги: армія путін обстріл Україна радник Олексій Арестович

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