Арестович пояснив, для чого Путіну масовані ракетні обстріли України

Радник Офісу президента вважає, що з кожним наступним ракетним ударом по Україні результат для противника «все нижче і наближається до нуля»

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що масованими ракетними обстрілами України російський диктатор Володимир Путін хоче показати, що армія РФ є високотехнологічною і здатною «на якісь дії». Про це він повідомив в ефірі Фейгін Live.

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«За обстрілами вже не стоять завдання військового характеру. Не стоять навіть політичні. За ракетними обстрілами України стоять понти. Багатомільярдні понти, випущені в повітря», – зазначив він.

За словами Арестовича, Путін змарнував стратегічний запас ракет, за для прикриття відсутності боєздатності армії та «відтягування свого кінця».

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«Захід на це реагує новими санкціями та поставками озброєнь, а ми постимо меми. Якби прибрати ракетні удари – вдень, під сотні камер – виявиться, що вся доблесна російська армія може звітувати за взяття Курдюмівки», – сказав радник ОП.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що у країни-агресора залишилося менш як 13% ракет «Іскандер», в той час, як мати необхідно хоча б 25-30%.

Додамо, 5 грудня російські загарбники під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України. У кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

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Після ракетного удару зупинилося одне з енергетичних підприємств України.