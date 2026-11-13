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Німеччина виділила додаткові €200 млн на зимову допомогу Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Німеччина виділила додаткові €200 млн на зимову допомогу Україні
Берлін виділив €200 млн на захист українців від наслідків російських атак
фото: Reuters

Кошти спрямують на відновлення енерго- та водопостачання, забезпечення опалення й підтримку соціальних установ

Німеччина погодила виділення додаткових €200 млн на підтримку України напередодні зимового періоду. Фінансування передбачене для забезпечення стабільного енергопостачання, доступу до питної води, гуманітарної допомоги населенню та підтримки критично важливих соціальних послуг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на спільний пресреліз Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.

Відповідне рішення 13 листопада схвалив бюджетний комітет німецького Бундестагу. Кошти надаватимуть спільно два федеральні міністерства в межах короткострокової зимової допомоги Україні.

В уряді Німеччини наголосили, що через посилення російських атак на цивільну інфраструктуру Україна потребує додаткових ресурсів для забезпечення населення найнеобхіднішим. Особливу увагу приділять підтримці електро-, тепло- та водопостачання в умовах наближення холодів.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Москва намагається використати зимовий період для посилення тиску на Україну.

«Цілеспрямовані атаки Росії на цивільну інфраструктуру України приводять до єдиного висновку: замість того, щоб нарешті розпочати серйозні переговори, Москва вважає, що зимовий холод на її боці. Ця стратегія зазнає поразки, оскільки Путін продовжує недооцінювати стійкість України та її партнерів», – зазначив глава німецького МЗС.

За його словами, у відповідь на загострення гуманітарної ситуації Берлін збільшує обсяги допомоги українцям, які постраждали від російських ударів.

«Ми підтримуємо сім’ї, що потребують допомоги, забезпечуємо життєво важливий доступ до опалення та питної води, а також допомагаємо підтримувати медичне обслуговування. Наше послання чітке: ми стоїмо на боці України і будемо її зміцнювати – скільки б часу це не зайняло», – заявив міністр.

Міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Рім Алабалі Радован також наголосила, що допомога Україні має не лише гуманітарне, а й безпекове значення для Європи.

«Росія хоче зробити Україну непридатною для життя. Путін не повинен досягти своєї мети. Поки війна приносить холод, смерть і страх, ми допомагаємо теплом та електроенергією. Наша підтримка є знаком солідарності, а також внеском у безпеку в Європі – і вона допомагає забезпечити, щоб українці могли й надалі жити у своїй країні», – сказала міністерка.

У німецькому уряді уточнили, що частину фінансування надаватимуть через кризовий фонд Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку (BMZ).

Кошти використовуватимуть для реалізації проєктів у сферах електропостачання, опалення та водопостачання. Окремі заходи передбачені для забезпечення роботи шкіл, дитячих садків та інших соціально важливих установ.

Крім того, фінансування спрямують на підтримку сільського господарства та заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

У Берліні наголосили, що метою додаткової допомоги є забезпечення базових потреб українців і збереження роботи критичної інфраструктури під час зимового періоду на тлі російських обстрілів.

Нагадаємо, 4 жовтня президент Володимир Зеленський оголосив про комплексний пакет допомоги від Німеччини на понад €1,3 млрд. Домовленості, досягнуті під час зустрічі з канцлером Фрідріхом Мерцом, передбачали постачання озброєння та додаткову підтримку української енергетики напередодні зими.

Теги: Німеччина Україна гуманітарна допомога

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