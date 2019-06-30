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    Події в Україні

    Об’єднані сили спростували інформацію про обстріл двох населених пунктів на Донбасі

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    Об’єднані сили спростували інформацію про обстріл двох населених пунктів на Донбасі

    У штабі Об’єднаних сил є всі підстави стверджувати, що спостерігачі ОБСЄ для фіксації на місце можливого обстрілу не виїжджали

    У пресцентрі операції Об’єднаних сил заявили про непричетність українських військ до обстрілів Олександрівки та Золотого-5 на окупованій території.

    Як йдеться на сторінці Об’єднаних сил у Facebook, 29 червня у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ опублікована інформація стосовно поранення жінки внаслідок обстрілу в Олександрівці Донецької області.

    У лікарні, в Петровському районі Донецька, що на тимчасово окупованій території, команда місії бачила жінку з закривавленими бинтовими пов'язками на тілі. Медики повідомили представників місії, що до них доправили жінку 18 червня.

    В повідомленні йдеться, що, зі слів жінки, 14 червня вона отримала осколкові поранення. Коли стався обстріл, пенсіонерка саме перебувала вдома.

    «Слід відмітити, що обстріл Олександрівки в останніх звітах СММ ОБСЄ не був зафіксований, тим більше поранення людей у цьому населеному пункті. Є всі підстави стверджувати, що спостерігачі для фіксації на місце можливого обстрілу не виїжджали. Все це унеможливлює визначення правдивості слів жінки про отримання поранень внаслідок обстрілу», - заявили У пресцентрі.

    «Оскільки відсутні факти фіксації обстрілу, типу озброєння, напрямку стрільби та свідчення місцевого населення про обстріл необхідно зробити висновок підрозділи Об’єднаних сил до даного інциденту непричетні», - йдеться в повідомленні.

    Окрім цього, у звіті зафіксовано пошкодження житлових будинків в Золотому 5.

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    В результаті обстрілу зі стрілецької зброї, 27 червня, пошкоджено вікно та стіна двоповерхового будинку. На вулиці Дундича, патруль в декількох квартирах багатоповерхівки помітив розбиті вікна, а в одній із квартир виявили подряпини на меблях.

    За даними місії, пошкодження також спричинені вогнем зі стрілецької зброї. Мешканка однієї з квартир повідомила, що обстріл був вранці.

    «Виходячи з вище згаданого, українська сторона СЦКК зазначає, що характеристика форми рельєфу даної місцевості складає закритий профіль, та виключає будь-яку можливість ураження будинку зі стрілецької зброї з боку ЗС України», - заявили в пресцентрі Об’єднаних сил.

    Зазначається, що відстань до українських позицій становить понад 4,4 км, що за тактико-технічними характеристиками вказаної стрілецької зброї унеможливлює здійснення вищезазначеного обстрілу, в той час коли до позицій окупантів – 1,4 км.

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