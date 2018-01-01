  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
    Події в Україні

    Обстріли на Донбасі: у Миронівському пошкоджено електрику

    Серед людей постраждалих немає
    На Донеччині селище Миронівське Бахмутського району сьогодні вночі потрапило під обстріл бойовиків. Внаслідок цього є зруйновані будинки, але ніхто з людей не постраждав. Про це повідомляє голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. «Внаслідок обстрілу з важкого озброєння пошкоджений приватний будинок та
    • Сьогодні, 12:14
    • Розсилка
    Ілюстративне фото з відкритих джерел

    Серед людей постраждалих немає

    На Донеччині селище Миронівське Бахмутського району сьогодні вночі потрапило під обстріл бойовиків. Внаслідок цього є зруйновані будинки, але ніхто з людей не постраждав. Про це повідомляє голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

    «Внаслідок обстрілу з важкого озброєння пошкоджений приватний будинок та дві будівлі Донрибкомбінату, перебиті дві лінії електропередач – 10 будинків залишилися без світла. Люди, на щастя, не постраждали», – зазначив Жебрівський.

    Читайте також

    За його даними, у селищі вже працюють ремонтні бригади. Матеріали, необхідні для ремонту пошкодженого житла та відновлення електропостачання є, говорить Жебрівський.

    Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби у районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків російсько-окупаційних військ. Зокрема окупанти продовжували застосовувати по позиціях захисників України важкі міномети, нахабно порушуючи Мінські домовленості.

    Читайте також
    АТО Павло Жебрівський обстріл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ