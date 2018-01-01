Обстріли на Донбасі: у Миронівському пошкоджено електрику

Серед людей постраждалих немає

На Донеччині селище Миронівське Бахмутського району сьогодні вночі потрапило під обстріл бойовиків. Внаслідок цього є зруйновані будинки, але ніхто з людей не постраждав. Про це повідомляє голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. «Внаслідок обстрілу з важкого озброєння пошкоджений приватний будинок та



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Ілюстративне фото з відкритих джерел

Серед людей постраждалих немає

На Донеччині селище Миронівське Бахмутського району сьогодні вночі потрапило під обстріл бойовиків. Внаслідок цього є зруйновані будинки, але ніхто з людей не постраждав. Про це повідомляє голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Внаслідок обстрілу з важкого озброєння пошкоджений приватний будинок та дві будівлі Донрибкомбінату, перебиті дві лінії електропередач – 10 будинків залишилися без світла. Люди, на щастя, не постраждали», – зазначив Жебрівський.

За його даними, у селищі вже працюють ремонтні бригади. Матеріали, необхідні для ремонту пошкодженого житла та відновлення електропостачання є, говорить Жебрівський.

Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби у районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків російсько-окупаційних військ. Зокрема окупанти продовжували застосовувати по позиціях захисників України важкі міномети, нахабно порушуючи Мінські домовленості.