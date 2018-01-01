Бойовики понад дві години гатили по українських позиціях біля Луганського
- Сьогодні, 06:37
-
Розсилка
Впродовж минулої доби зафіксовано чотири обстріли позицій Збройних Сил України з боку агресора
Протягом минулої доби у районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків російсько-окупаційних військ. Зокрема окупанти продовжували застосовувати по позиціях захисників України важкі міномети, нахабно порушуючи Мінські домовленості.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
На луганському напрямку ворог активізувався у районі Світлодарської дуги. У вечірній час противник понад дві години вів вогонь по позиціях наших оборонців поблизу Луганського зі 120-мм і 82-мм мінометів, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів. Із таких же видів озброєння вдень та увечері бойовики обстрілювали опорні пункти сил АТО неподалік Троїцького.
Загалом по наших оборонних укріпленнях незаконними збройними формуваннями було випущено понад півсотні мін різних калібрів.
Впродовж минулої доби зафіксовано чотири обстріли позицій Збройних Сил України з боку агресора.
Унаслідок ворожих обстрілів ніхто із українських військовослужбовців не постраждав.
Як повідомлялося, минулої доби у зоні АТО бойовики здійснили п'ять прицільних обстрілів позицій Збройних сил України.