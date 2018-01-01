Бойовики понад дві години гатили по українських позиціях біля Луганського

Впродовж минулої доби зафіксовано чотири обстріли позицій Збройних Сил України з боку агресора

Протягом минулої доби у районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків російсько-окупаційних військ. Зокрема окупанти продовжували застосовувати по позиціях захисників України важкі міномети, нахабно порушуючи Мінські домовленості. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На луганському напрямку ворог активізувався у районі