Окупаційна влада Криму знайшла новий спосіб переслідувати за публікації в соцмережах

Навіть ті, хто перепостив нібито наклепницьку інформацію, стануть відповідачами

Російські чиновники в окупованому Криму, які судяться з місцевими активістами, винайшли новий спосіб переслідувати за репости, вважає медіаюрист, директор російського Центру захисту прав ЗМІ Галина Арапова. Про це вона сказала 1 лютого в ефірі Радіо Крим.Реалії. «Ми як правозахисники ще не стикалися з випадками, коли засуджували за



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Навіть ті, хто перепостив нібито наклепницьку інформацію, стануть відповідачами

Російські чиновники в окупованому Криму, які судяться з місцевими активістами, винайшли новий спосіб переслідувати за репости, вважає медіаюрист, директор російського Центру захисту прав ЗМІ Галина Арапова. Про це вона сказала 1 лютого в ефірі Радіо Крим.Реалії

«Ми як правозахисники ще не стикалися з випадками, коли засуджували за публікації в соцмережах саме за позовами про захист честі й гідності. Зараз в Росії дуже багато притягують до відповідальності за репости екстремістських матеріалів, зображення нацистської символіки тощо. Те, що кримський чиновник поєднав цей інструмент зі своїм цивільним позовом, – нововведення, і воно може стати небезпечним прецедентом. Навіть ті, хто перепостив нібито наклепницьку інформацію, стануть відповідачами», – зазначила медіаюрист.

26 січня в підконтрольному Росії Центральному райсуді Сімферополя відбулося перше засідання за позовом російського заступника міністра інформаційної політики Криму Максима Балацького до громадського активіста Олександра Таліпова. Позивач вимагає спростувати озвучену відповідачем інформацію про офшорну компанію, що належить чиновнику, а також виплатити йому моральну компенсацію.

Як повідомлялося, російські силовики в анексованому Росією Криму затримали 248, оштрафували 99 і заарештували 42 кримських татар у 2017 році