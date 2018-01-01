В окупованому Криму силовики РФ минулоріч заарештували 42 кримських татарина, - Меджліс

Російські силові органи масово затримують і штрафують кримських татар на анексованому півострові

Меджліс кримськотатарського народу заявляє, що російські силовики в анексованому Росією Криму затримали 248, оштрафували 99 і заарештували 42 кримських татар у 2017 році, заявив член Меджлісу Ескендер Барієв. Барієв, а також голова Меджлісу, депутат Верховної Ради від фракції «Блок Петра Порошенка» Рефат Чубаров оприлюднили звіт про



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Російські силові органи масово затримують і штрафують кримських татар на анексованому півострові

Меджліс кримськотатарського народу заявляє, що російські силовики в анексованому Росією Криму затримали 248, оштрафували 99 і заарештували 42 кримських татар у 2017 році, заявив член Меджлісу Ескендер Барієв.

Барієв, а також голова Меджлісу, депутат Верховної Ради від фракції «Блок Петра Порошенка» Рефат Чубаров оприлюднили звіт про порушення в Криму. Зокрема, вони повідомили, що російські силові органи масово затримують і штрафують кримських татар на півострові.

«За 2017 рік наші співвітчизники були оштрафовані на суму більш ніж 5 млн рублів. Було оштрафовано 104 людини, 99 з яких - представники корінного кримськотатарського народу», - сказав він.

Також Барієв повідомив, що торік були допитані 340 українців у Криму (з них 286 кримських татар), затримані 286 українців (248 кримських татар), арештовано 46 осіб (42 кримських татарин), обшукане житло 61 кримського татарина на півострові.

Крім того, Меджліс заявляє, що із часу захоплення Росією півострова зникли безвісти 16 людей, з яких 12 кримських татар. З початку анексії загинуло 13 представників корінного народу Криму.

Представники Меджлісу також зазначили, що російські силовики здійснюють факти вандалізму на кримськотатарських цвинтарях і здійснюють призов у армію окупанта жителів Криму. Зокрема, у російську армію призвано близько 5 тис. жителів півострова.

Джерело: Українські новини