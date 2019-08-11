Окупанти на Донбасі двічі обстрілювали українських захисників



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Під час обстрілу ворог не застосовував заборонені калібри

Втрат серед українських військових нема

Окупанти на Донбасі станом на 12.00 неділі, 11 серпня, двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що втрат серед українських військових нема.

«Під час обстрілу ворог не застосовував заборонені калібри», - зазначається у повідомленні.

Так, під ворожим вогнем сьогодні вранці перебували захисники Старогнатівки та с. Водяне, що на Донецькому напрямку. В обох випадках противник здійснив по кілька пострілів з ручних протитанкових гранатометів РПГ.

Вогонь вівся з напрямку Новоласпи та н.п. Пікузи відповідно.

Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил дотримувалися режиму припинення вогню.

Станом на цю мить ситуація залишається стабільною та повністю контрольованою українськими підрозділами зі складу Об’єднаних сил. Втрат немає.