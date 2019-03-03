Окупанти на Донбасі гатять із забороненої зброї, один військовий поранений



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Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових

Українські захисники щоразу відповідали адекватним вогнем на обстріли противника

Протягом поточної доби противник вісім разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, вісім разів застосувавши і озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це інформує прес-центр Операції об’єднаних сил.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог двічі обстріляв наші позиції:

з мінометів калібрів 120 та 82 мм – у районі населеного пункту Водяне;

з мінометів 82-го калібру – поблизу села Гнутове.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив шість обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил:

з мінометів калібру 120 мм – поблизу населених пунктів Новозванівка, Новоолександрівка та Золоте-4;

з мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів – біля селища Новолуганське;

з мінометів 82-го калібру, озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів – поблизу міста Попасна;

з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Кримське.

В результаті обстрілів один військовослужбовець був поранений.

На обстріли противника наші захисники щоразу відповідали адекватним вогнем. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, 2 березня російські окупаційні війська сім разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.