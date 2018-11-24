Окупанти не припинили порушувати режим тиші на Донбасі



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Підрозділи, що обороняються, вживали необхідних заходів для придушення вогневої активності окупантів

Окупанти на Донбасі стріляли з гранатометів, кулеметів та мінометів

Упродовж поточної доби, російські окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це інформує прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

У районі Новолуганського і Лебединського загарбники обстрілювали українських військових з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Крім того, поблизу Кримського, противник застосував міномети калібру 82 мм. Також, окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів по позиціях Об'єднаних сил неподалік хутора Вільний.

Підрозділи, що обороняються, вживали необхідних заходів для придушення вогневої активності окупантів. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено.

Минулої доби окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому, противник двічі застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Внаслідок бойових дій, два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.