Окупанти обстріляли волонтерів міжнародної організації

Ніхто з команди волонтерів не постраждав

Команда продовжуватиме годувати сім’ї, які цього потребують

Волонтери міжнародної організації World Central Kitchen розвозять їжу жителям прифронтових територів. Нещодавно вони потрапили під обстріл російських загарбників. Про це повідомив голова організації, шеф-кухар Хосе Андрес.

«Три вантажівки пошкоджено, частина їжі знищена, але наша неймовірна команда продовжуватиме годувати сім’ї, які цього потребують. Це жахлива щоденна реальність для невинних українців по всій країні», – написав Андрес.

Зазначається, що ніхто з команди волонтерів не постраждав.

Раніше повідомлялося, що у Нововоронцовській громаді Херсонщини російські окупанти обстріляли волонтерську машину. Жертв серед людей немає, але автомобіль отримав багато пошкоджень.

Нагадаємо, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.