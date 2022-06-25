На Херсонщині окупанти обстріляли автомобіль волонтерів (фото)

У результаті обстрілу автомобіль отримав багато пошкоджень

Рашисти обстріляли автівку, якою волонтери доставляли продукти мешканцям сіл

У Нововоронцовській громаді Херсонщини російські окупанти обстріляли волонтерську машину. Про це повідомив депутат Нововоронцовської селищної ради Дмитро Бурлай, пише місцеве видання «Мост».

Жертв серед людей немає, але автомобіль отримав багато пошкоджень.

Цим транспортним засобом волонтери щодня доставляли з міста Кривий Ріг мирним мешканцям деокупованих сіл Нововоронцовської громади продукти харчування, воду та ліки.

Розпочато кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Причетним до обстрілу загрожує від 8 до 12 років в'язниці.

До слова, після полону в окупантів покінчив із життям колишній керівник служби громадської безпеки Головного управління Нацполіції України в Херсонській області Олег Худяков.



