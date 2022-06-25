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    Події в Україні

    На Херсонщині окупанти обстріляли автомобіль волонтерів (фото)

    У результаті обстрілу&nbsp;автомобіль отримав багато пошкоджень - На Херсонщині окупанти обстріляли автомобіль волонтерів (фото)
    У результаті обстрілу автомобіль отримав багато пошкоджень
    фото з відкритих джерел

    Рашисти обстріляли автівку, якою волонтери доставляли продукти мешканцям сіл

    У Нововоронцовській громаді Херсонщини російські окупанти обстріляли волонтерську машину. Про це повідомив депутат Нововоронцовської селищної ради Дмитро Бурлай, пише місцеве видання «Мост».

    Жертв серед людей немає, але автомобіль отримав багато пошкоджень.

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    На Херсонщині окупанти обстріляли автомобіль волонтерів (фото)
    На Херсонщині окупанти обстріляли автомобіль волонтерів (фото)

    Цим транспортним засобом волонтери щодня доставляли з міста Кривий Ріг мирним мешканцям деокупованих сіл Нововоронцовської громади продукти харчування, воду та ліки.

    Розпочато кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Причетним до обстрілу загрожує від 8 до 12 років в'язниці.

    До слова, після полону в окупантів покінчив із життям колишній керівник служби громадської безпеки Головного управління Нацполіції України в Херсонській області Олег Худяков.

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    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    На Херсонщині окупанти обстріляли автомобіль волонтерів (фото)