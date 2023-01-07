Окупанти обстрілюють Харків та область

Влада закликає містян не нехтувати правилами безпеки

У суботу, 7 січня, російські загарбники обстріляли Харків. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Він закликав містян перебувати в укриттях.

«Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову наносять удари!», – йдеться у повідомлення.

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Наразі інформації про прильоти та постраждалих немає.

Також ввечері, 7 січня, вибухи пролунали у Запоріжжі та тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, Триває триста вісімнадцята доба російського широкомасштабного вторгнення. Попри оголошений так званий «режим припинення вогню», російські окупанти продовжують обстрілювати позиції наших підрозділів з танків, мінометів та ствольної артилерії.