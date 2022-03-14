Окупанти обстріляли Харківський автогенний завод (фото)

Загалом за добу рятувальники здійснили 42 виїзди для ліквідації пожеж

За добу з 13 по 14 березня ворог проводив обстріли та повітряні бомбардування різних об’єктів житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області, повідомили в ДСНС.

Загалом за добу рятувальники здійснили 42 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.

13 березня на території «Харківського автогенного заводу» внаслідок попадання ворожого боєприпасу, горіла виробнича будівля на площі пожежі 800 м.кв. Пожежу було локалізовано та ліквідовано.

У місті рятувальники, волонтери та комунальники працювали над розчищенням завалів зруйнованих житлових та адміністративних будівель.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались. Було відпрацьовано близько 30 адрес, де знаходились спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.