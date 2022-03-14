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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Харківський автогенний завод (фото)

    Окупанти обстріляли Харківський автогенний завод (фото)
    фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

    Загалом за добу рятувальники здійснили 42 виїзди для ліквідації пожеж

    За добу з 13 по 14 березня ворог проводив обстріли та повітряні бомбардування різних об’єктів житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області, повідомили в ДСНС.

    Загалом за добу рятувальники здійснили 42 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.

    13 березня на території «Харківського автогенного заводу» внаслідок попадання ворожого боєприпасу, горіла виробнича будівля на площі пожежі 800 м.кв. Пожежу було локалізовано та ліквідовано.

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    Окупанти обстріляли Харківський автогенний завод (фото)
    Окупанти обстріляли Харківський автогенний завод (фото)
    Окупанти обстріляли Харківський автогенний завод (фото)
    фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

    У місті рятувальники, волонтери та комунальники працювали над розчищенням завалів зруйнованих житлових та адміністративних будівель.

    Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались. Було відпрацьовано близько 30 адрес, де знаходились спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.

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    Теги: ДСНС розмінування бомбардування Харківщина рятувальники
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    Окупанти обстріляли Харківський автогенний завод (фото)