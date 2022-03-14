Обстріл столичної Оболоні: у дев'ятиповерхівку влучив снаряд (фото, відео)

Сталось часткове руйнування з 1-го по 3-й поверхи та загоряння квартир на 3 та 4 поверхах

О 5-й годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві. Про це у своєму телеграмі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«14 березня о 05:09 у Оболонському районі по вул. Богатирська, 20 внаслідок влучання артилерійського снаряду в дев’ятиповерховий житловий будинок», – йдеться у повідомленні.

Згдом у ДСНС повідомили, що внаслідок потрапляння невідомого об‘єкту сталося часткове руйнування сходової клітини з 1 по 3 поверхи та фасаду будинку з 1 по 9 поверхи, а також сталося загоряння в квартирах на 3-му та 4-му поверхах.

Рятувальники негайно приступили до евакуації мешканців та гасіння пожежі. Підрозділами ДСНС врятовано чотири особи, пошуки тривають. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Як повідомлялось, 13 березня, 10 гірсько-штурмова бригада отримала чимало техніки ворога. «Головний подарунок – це новенький танк Т-80», – йдеться у повідомленні ЗСУ.

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