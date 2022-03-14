  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Обстріл столичної Оболоні: у дев'ятиповерхівку влучив снаряд (фото, відео)

    Снаряд рашистів поцілив у столичну багатоповерхівку - Обстріл столичної Оболоні: у дев'ятиповерхівку влучив снаряд (фото, відео)
    Снаряд рашистів поцілив у столичну багатоповерхівку

    Сталось часткове руйнування з 1-го по 3-й поверхи та загоряння квартир на 3 та 4 поверхах

    О 5-й годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві. Про це у своєму телеграмі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

    «14 березня о 05:09 у Оболонському районі по вул. Богатирська, 20 внаслідок влучання артилерійського снаряду в дев’ятиповерховий житловий будинок», – йдеться у повідомленні.

    Згдом у ДСНС повідомили, що внаслідок потрапляння невідомого об‘єкту сталося часткове руйнування сходової клітини з 1 по 3 поверхи та фасаду будинку з 1 по 9 поверхи, а також сталося загоряння в квартирах на 3-му та 4-му поверхах.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Обстріл столичної Оболоні: у дев'ятиповерхівку влучив снаряд (фото, відео)
    Обстріл столичної Оболоні: у дев'ятиповерхівку влучив снаряд (фото, відео)
    Обстріл столичної Оболоні: у дев'ятиповерхівку влучив снаряд (фото, відео)
    Обстріл столичної Оболоні: у дев'ятиповерхівку влучив снаряд (фото, відео)
    Обстріл столичної Оболоні: у дев'ятиповерхівку влучив снаряд (фото, відео)
    Обстріл столичної Оболоні: у дев'ятиповерхівку влучив снаряд (фото, відео)
    Обстріл столичної Оболоні: у дев'ятиповерхівку влучив снаряд (фото, відео)
    Обстріл столичної Оболоні: у дев'ятиповерхівку влучив снаряд (фото, відео)

    Рятувальники негайно приступили до евакуації мешканців та гасіння пожежі. Підрозділами ДСНС врятовано чотири особи, пошуки тривають. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

    Як повідомлялось, 13 березня, 10 гірсько-штурмова бригада отримала чимало техніки ворога. «Головний подарунок – це новенький танк Т-80», – йдеться у повідомленні ЗСУ.

    Читайте також:
    Теги: окупанти Київ війна будинок #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Обстріл столичної Оболоні: у дев'ятиповерхівку влучив снаряд (фото, відео)