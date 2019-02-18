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    Події в Україні

    Окупанти оприлюднили розцінки за організацію та проведення провокацій в Україні - СБУ

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    Плани з дестабілізації ситуації на релігійному ґрунті організовані з території окупованого РФ, - голова СБУ - Окупанти оприлюднили розцінки за організацію та проведення провокацій в Україні - СБУ
    Плани з дестабілізації ситуації на релігійному ґрунті організовані з території окупованого РФ, - голова СБУ

    Кожна провокація коштує близько 10 тисяч гривень, - Грицак

    У Службі безпеки України заявили, що окупанти оприлюднили розцінки за організацію та проведення провокаційних акцій. Про це на брифінгу заявив голова СБУ Василь Грицак.

    Як зазначив Грицак, «міністерство державної безпеки донецької народної республіки» розробило розцінки за кожну акцію в рублях РФ.

    «У середньому за проведення однієї провокаційної акції можна отримати 24,5 тисячі рублів, що у гривнях буде близько 10000. Автором цього плану є громадянином України, колишній співробітник СБУ - Соболєв Єгор В'ячеславович», - заявив голова СБУ.

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    Нагадаємо, також Грицак заявляв, що плани з дестабілізації ситуації на релігійному ґрунті організовані з території окупованого РФ Донбасу, а також напади на культові споруди узгоджуються з Федеральною службою безпеки РФ.

    Додамо, що раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що правоохоронці будуть діяти жорстко у відповідь на можливі злочини на ґрунті релігійної ворожнечі.

    Джерело: РБК-Україна

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