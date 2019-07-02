Окупанти під Мар'їнкою поранили двох волонтерів-медиків



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Поранених медиків доставили у військовий госпіталь Покровська

На Донеччині у Мар’їнському районі російські снайпери поранили двох волонтерів-медиків.

Про це 2 липня повідомили в поліції Донецької області.

Зазначається, що поранених доставили у військовий госпіталь Покровська.

«Внаслідок обстрілу бойовиками у Мар’їнському районі поранено двох волонтерів. За попередніми даними, потерпілі отримали кульові поранення, рухаючись на авто по дорозі Мар’їнка - Красногорівка. Наразі вони знаходяться у військовому госпіталі м. Покровськ», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці уточнили, що до Мар’їнського відділу поліції надійшло повідомлення від працівників Центральної міської лікарні м. Курахове про надання медичної допомоги двом медикам-волонтерам 42 та 32 років. З їх слів, кульові поранення вони отримали під час снайперського обстрілу, рухаючись на автомобілі по автодорозі між м. Мар’їнка та м. Красногорівка.

Поліцейські встановлюють всі обставини події. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 Кримінального кодекс України (Терористичний акт).