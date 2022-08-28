Окупанти продовжують викрадати людей на Херсонщині

У Херсонській області російські загарбники продовжують викрадати людей та застосовувати фізичне насильство під час допитів. Про це у Фейсбуці повідомляє Херсонська ОВА.

«У Херсоні окупанти викрали трьох чоловіків та жінку. В їхні домівки вломилися під надуманим приводом, нібито пошуку зброї. Помешкання обікрали, а господарів вивезли у невідомому напрямку», - йдеться у дописі.

Люди, які повертаються після викрадень, розповідають про допити із застосуванням фізичного насильства, зазначають в ОВА.

Зокрема, у селі Старосілля Бериславського району російські загарбники прийшли до помешкання 37-річного чоловіка, побили його, після чого забрали з дому та насильно утримували в підвалі одного з будинків села, періодично застосовували фізичне насильство.

У селі Біляївка забрали з дому та понад два місяці утримували в полоні 66-річного чоловіка, застосовуючи до нього тортури, інформує ОВА.