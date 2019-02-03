Окупанти у Керчі зруйнували дамбу могильника токсичних відходів



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У жителів прилеглих районів спостерігається підвищення захворюваності Скріншот відео YouTube

Окупанти вивезли пісок з частини дамби – тепер відходи потрапляють прямо в море

В окупованій Керчі зруйновано частину дамби Нижньо-Чурбашенського хвостосховища (комплексу спеціальних споруд та обладнання, які призначені для складування або захоронення радіоактивних, токсичних та інших відвальних відходів збагачення корисних копалин – ред.). Про це повідомляє видання Kerch.Fm.

Руйнація частини дамби відбулася через видобуток піску з плавнів могильника. Причому в останні місяці видобуток продовжувався і зростав попри «обурення екологів, громадськості та правоохоронних органів», йдеться у матеріалі.

Невстановлені особи, які видобували токсичний пісок, промивали його. Бруд, який містився у піску, через канал потрапляв прямо в море.

За даними видання, у жителів прилеглого до району видобутку токсичного піску села Приозерного спостерігається підвищення захворюваності на хронічні бронхо-легеневі хвороби.

«Судячи за хімічним складом хвостосховища, діяльність по розкриттю провокує різні захворювання, в тому числі викривлення носової перегородки, що перешкоджають носовому диханню; алергічні захворювання органів дихання; хронічні захворювання бронхолегеневої системи з частотою загострення 2 і більше разів за календарний рік; хронічні захворювання переднього відрізка ока (повік, кон'юнктиви, рогівки, сльозовивідних шляхів) з частотою загострення 3 рази і більше за рік; хронічні рецидивні захворювання шкіри з частотою загострення 4 і більше разів за рік; полінейропатії; дисплазію і лейкоплакію шийки матки; злоякісні новоутворення молочних залоз, жіночих та чоловічих статевих органів; амбліопію», - йдеться у матеріалі.

Продовження видобутку токсичного піску підтверджує Міністерство з питань тимчасово окупованих територій.

Хвостосховище експлуатувалось з 1968 р. і призначалось для збору отруйних відходів збагачення бурозалізнякових руд Камиш-Бурунського залізорудного комбінату. Площа ділянки, де відбувається видобуток складає 64288 м2 (довжина – 860 м, ширина – до 75 м). В процесі видобутку і доставки токсичний пісок неминуче потрапляє у повітря, а атмосферні опади вимивають отруту через зруйновану дамбу до акваторії Чорного моря, пояснюють в міністерстві.

За даними відомства, отруйні відходи використовують для будівництва Керченського мосту та цивільного будівництва.

Нагадаємо, російські окупанти перекинули в анексований Крим ще одну систему протиповітряної оборони ближньої дії «Панцир-С».