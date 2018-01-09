Оператор лотерей «М.С.Л.» побоюється збройних провокацій проти нього

З метою дискредитації компанії її конкуренти використовують представників однієї з патріотичних організацій, заявив Ложенко

Президент українського оператора державних лотерей «М.С.Л.» Георгій Ложенко побоюється, що конкуренти компанії можуть влаштувати проти неї провокацію з використанням зброї. Про це Ложенко заявив в інтерв'ю виданню «Цензор.НЕТ», зазначивши, що з метою дискредитації компанії її конкуренти використовують представників однієї з



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Фото: Цензор.НЕТ Президент «М.С.Л.» Георгій Ложенко

З метою дискредитації компанії її конкуренти використовують представників однієї з патріотичних організацій, заявив Ложенко

Президент українського оператора державних лотерей «М.С.Л.» Георгій Ложенко побоюється, що конкуренти компанії можуть влаштувати проти неї провокацію з використанням зброї.

Про це Ложенко заявив в інтерв'ю виданню «Цензор.НЕТ», зазначивши, що з метою дискредитації компанії її конкуренти використовують представників однієї з патріотичних організацій.

«Крім державної машини проти нас вирішили задіяти «тітушок». Що мене найбільше вбиває, - це те, що найняли хлопців з однією з патріотичних організацій. Зрозуміло, що її керівництво знає, за що працює. Але ось молоді хлопці, яких використовують в акціях проти нас, - навряд чи. Схоже, їм просто запудрили мізки і розігрують перед ними «російську карту» - мовляв, ось вони, вороги», - розповів президент лотерейної компанії.

За словами Ложенка, за останній час «тітушки» вже розгромили кілька точок розповсюдження лотерей, однак, за його даними, в цей раз готується дещо більше резонансне, пише Апостроф.

«Я найбільше боюся, що ситуація може вийти далеко за рамки звичайних акцій протесту. Буквально днями я дізнався, що з боку наших конкурентів готується дещо гірше. Планується, що буде чергова акція протесту, під час якої наша охорона, нібито, застосує зброю проти учасників протесту (що, звичайно ж, абсурд, немає у наших охоронців зброї). Звичайно, не хочеться вірити, що гроші настільки затьмарили людям мізки, але після всього іншого - я вже можу уявити все що завгодно», - підкреслив президент «М.С.Л.».