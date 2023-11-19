Парамедикиня «Тайра» врятувала життя чоловіка в літаку

«Тайра» і врятований нею чоловік

Юлія Паєвська надала допомогу пасажиру, який розбив голову

Українська парамедикиня Юлія Паєвська з позивним «Тайра» врятувала життя чоловікові, з яким летіла на борту літака. У пасажира впав тиск – він впав і розбив потилицю. Про це «Тайра» розповіла на своїй сторінці у Facebook.

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«Пролітаючи над Гаваями зупинити неабияку кровотечу з серйозної рани на потилиці на висоті майже 11 км на швидкості 774 км/год, накласти пов'язку «Чепець» – done! Також емпіричним шляхом доведено, що електронний тонометр на такій висоті показує шопопало. Користуватись має сенс виключно механікою. Обнімаю. Бережіть голову», – ідеться у дописі.

Нагадаємо, парамедикиню та волонтерку Юлію Паєвську звільнили з російського полону у червні 2022 року.

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Окупанти захопили гуманітарну колону, яка прямувала до Маріуполя. Згодом Юлія Паєвська з’явилася на відео російських пропагандистських ЗМІ.

Раніше українська парамедикиня і волонтерка Юлія Паєвська (Тайра) здивувала шанувальників новою зачіскою. Всі звикли бачити жінку з коротким світлим волоссям, але сталися зміни.