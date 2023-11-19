Розвідка Британії пояснила, навіщо РФ розконсервувала рідкісний літак М-55

М-55 повернеться на передову службу, щоб посилити обмежені можливості розвідки Росії

Росія розконсервовує рідкісний висотний літак М-55, який буде використовуватися в розвідувальних цілях. Про це повідомило міністерство оборони Британії у мережі X.

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За даними британських розвідників, літак М-55 використовувався росіянами як дослідницька платформа. Проте нещодавно було зафіксовано, що він перевозить військову розвідувальну капсулу, розроблену для використання на російських винищувачах.

У міноборони Британії вважають, що критичним недоліком російської стратегії закупівель є її нездатність створити адекватний потенціал розвідки, спостереження, виявлення цілей.

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«Існує реалістична можливість того, що М-55 повернеться на передову службу, щоб посилити обмежені можливості розвідки Росії над Україною. Робота на великій висоті дозволяє датчикам працювати на значній відстані», – зазначено у звіті відомства.

Розвідники вважають, що М-55 виконуватиме місії з відносно безпечного повітряного простору РФ.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що зима навряд чи призведе до серйозних змін на полі бою в Україні.

До слова, триває 634-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення.