Під Києвом поліцейські виявили п’яного маршрутника
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Транспортний засіб здійснював перевезення пасажирів зі столиці в Боярку
В рамках операції «Перевізник» в Чабанах під Києвом поліцейські зупинили автомобіль «Мерседес Бенц Спрінтер», за кермом якого знаходився п’яний водій. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Київській області.
Стан алкогольного сп’яніння 43-річного водія підтвердило медичне освідування.
Виявилося, транспортний засіб здійснював перевезення пасажирів зі столиці в Боярку. На момент зупинки людей в салоні не було.
Водія поліцейські зняли з маршруту та склали відносно нього протокол про адміністративне правопорушення за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).
В подальшому міру покарання п’яного маршрутника визначить суд.
Нагадаємо, у Рівному Андрій Бузинарський скоїв ДТП, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Це підтвердило освідування. При цьому сам Бузинарський під запис на відео зізнався, що заходиться у стані як алкогольного, так і наркотичного сп’яніння.