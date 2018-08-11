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    Події в Україні

    Під Києвом поліцейські виявили п’яного маршрутника

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    Під Києвом поліцейські виявили п’яного маршрутника

    Транспортний засіб здійснював перевезення пасажирів зі столиці в Боярку

    В рамках операції «Перевізник» в Чабанах під Києвом поліцейські зупинили автомобіль «Мерседес Бенц Спрінтер», за кермом якого знаходився п’яний водій. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Київській області.

    Стан алкогольного сп’яніння 43-річного водія підтвердило медичне освідування.

    Виявилося, транспортний засіб здійснював перевезення пасажирів зі столиці в Боярку. На момент зупинки людей в салоні не було.

    Водія поліцейські зняли з маршруту та склали відносно нього протокол про адміністративне правопорушення за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

    В подальшому міру покарання п’яного маршрутника визначить суд.

    Нагадаємо, у Рівному Андрій Бузинарський скоїв ДТП, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Це підтвердило освідування. При цьому сам Бузинарський під запис на відео зізнався, що заходиться у стані як алкогольного, так і наркотичного сп’яніння.

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