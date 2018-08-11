У Рівному мажор скоїв чергове п’яне ДТП і став погрожувати журналістці (відео)



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Андрій Бузинарський на місці інциденту

Водій скоїв ДТП, перебуваючи у стані алкогольного і наркотичного сп’яніння. Він виявився сином Михайла Бузинарського, що очолював на Рівненщині партію «Український вибір» Віктора Медведчука

У Рівному спійманий на нетверезому кермуванні водій пригрозив журналістці каналу UA: Рівне розправою. Про заявила сама журналістка Інна Білецька.

За її словами, водій скоїв у Рівному ДТП, перебуваючи у стані алкогольного і наркотичного сп’яніння.

«Чоловік, в чию машину він в‘їхав, минаючи перехрестя на червоний сигнал світлофора, каже, що автомобіль не підлягає відновленню», - написала у Facebook Білецька.

Виявилось, що п’яний водій – це Андрій Бузинарський. Його батько, Михайло Бузинарський, очолював на Рівненщині партію «Український вибір» Віктора Медведчука, кума Володимира Путіна.

«Я питаю Андрія, що він вживав – алкоголь чи наркотики. Андрій каже, що і алкоголь, і наркотики. А ще Андрій каже, що його відпустять, а мені [хана]. Каже, що дасть пару доларів хлопцям, і мене уб‘ють», - розповіла про розмову журналістка.

Вона зазначила, що у Бузинарського вилучили посвідчення водія. При цьому у нього не було при собі техпаспорта на автомобіль, а самого його вже вчетверте оформляють по статті 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння).

У прес-службі патрульної поліції зазначили, що у крові водія було встановлено 2,14 проміле алкоголю. Від освідування на наявність наркотичного сп’яніння водій відмовився взагалі.

Нагадаємо, у квітні 2018 року у Рівному зупинили водія за підозрою в кермуванні авто у стані наркотичного сп'яніння. Кермувальником виявився син колишнього керівника партії «Український вибір» на Рівненщині Михайла Бузинарського Андрій Бузинарський.