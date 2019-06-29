Погода на суботу: температура до +27, на сході України дощі з грозами



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Найтепліше у суботу буде на півдні

В Україні у суботу, 29 червня, на сході країни очікуються дощі з грозами, спеки не передбачається. Найтепліше буде на півдні - там температура повітря підніметься до +27 градусів.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

На півночі температура повітря опуститься до 19...23 градусів тепла, а вночі до 10...12. На заході вдень синоптики прогнозують 20... + 22 градусів, а вночі 9...12. На сході вдень очікується 19..24 градуси тепла, а вночі 10...14.

На півдні температура повітря вдень буде 24...27 градусів тепла, а вночі 13...16. У центральних областях України, вдень синоптики прогнозують 19...23 градуси тепла, а вночі 11...13.

У Києві сьогодні без опадів, температура від +19 до +23 вдень, від +11 до + 13 вночі.

Раніше повідомлялося, що в Україні 29 та 30 червня спека малоймовірна, проте температурний режим буде неоднорідним.