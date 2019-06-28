Синоптики пообіцяли українцям комфортну погоду на вихідних



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У нічні години взагалі температура повітря знизиться до +9+14 градусів, попередила синоптик Наталка Діденко і порадила діставати ковдри

В Україні 29 та 30 червня спека малоймовірна, проте температурний режим буде неоднорідним. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«Спека, як і обіцяли прогнози, впала. У Києві, наприклад, о 9-тій годині ранку вчора було за +25 градусів, а сьогодні +17 градусів», зазначила вона.

За даними синоптика, у суботу в Україні протягом дня очікується +18+23 градуси, у неділю потепліє до +22+26 градусів, на Заході до +29 градусів, а на Сході та південному сході, на Запоріжжі, наприклад. передбачається +21+24 градуси.

«У нічні години взагалі згадаємо про ковдри, адже температура повітря знизиться до +9+14 градусів», - зауважила Діденко.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

Періодичні невеликі дощі можливі, проте опади успішно чергуватимуться із сонцем, якого також вистачатиме. Тобто, сильних злив вихідними не буде.

У Києві уїк-енд очікується комфортним. Завтра +20+22 градуси, у неділю +23+25 градусів. У нічні години - свіженько, +11+14 градусів. Є ймовірність локальних невеликих дощів.

«1-го липня спека знову заскочить в Україну, проте вже 2-го липня вона втримається лише на Півдні, а в більшості областей послабне», - додала синоптик.