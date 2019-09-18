Похолодання, вітер і дощі: прогноз погоди в Україні на 18 вересня



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У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, невеликий дощ

В Україні у середу пройде невеликий дощ, вітер до 15-20 м/с, температура вночі 6-11°, вдень 10-15°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Невеликий дощ, лише вночі на крайньому півдні країни, вдень на Закарпатті та Прикарпатті без істотних опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі у західних областях, вдень в Україні пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 10-15°; у південній частині вночі 12-17°, вдень 20-25°», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі у столиці близько 10°, вдень 12-14°.

Раніше повідомлялося, що в Україні очікується похолодання, буде сильний вітер.