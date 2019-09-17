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    Суспільство

    В Україні очікується похолодання, буде сильний вітер

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    В Україні очікується похолодання, буде сильний вітер

    У Києві пориви вітру досягатимуть 15-20 метрів за секунду

    У середу, 18 вересня, в Україні похолодає ще на кілька градусів.

    Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.

    «Головним погодним ньюсмейкером буде завтра в Україні сильний вітер. Його західні та північно-західні пориви досягатимуть 15-22 метрів за секунду. Температура повітря становитиме +11+15 градусів, на півдні +15+21 градус, в Криму до +25 градусів», - написала синоптик.

    За її словами, у Києві середа очікується вологою, холодною та вітряною. Пориви вітру досягатимуть 15-20 метрів за секунду, похолодає до +11+13 градусів.

    «За попередніми прогнозами, на наступному тижні, з 23-го вересня, нас знову чекатиме чудова, сонячна та тепла погода», - додала Діденко.

    Раніше повідомлялося, що 16 вересня на територію України буде переміщатися прохолодна суха повітряна маса з північного заходу.

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