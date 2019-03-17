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    Події в Україні

    Поліція Луганщини знайшла 4-річного хлопчика, якого з дому вигнала бабуся

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    Поліція Луганщини знайшла 4-річного хлопчика, якого з дому вигнала бабуся

    Бабуся насварила дитину, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння

    На Луганщині поліцейські встановили місцезнаходження 4-річного хлопчика, якого з дому вигнала бабуся в легкому одязі. Про це інформує МВС.

    Виявилося, що хлопчик перебував у сусіда, який його приютив.

    Під час з’ясування обставин поліцейські встановили, що 26-річна матір хлопчика залишила сина у 61-річної бабусі, яка через сильний стан алкогольного сп’яніння насварила дитину та виставили хлопчика у легкому одязі, без взуття у під’їзд.

    Дитина вилучена з родини та поміщена до центру соціально-психологічної реабілітації дітей м. Лисичанськ.

    Нагадаємо, однорічний Сашко, якого мати-українка народила і залишила в пологовому будинку Москви, повернувся додому. Кілька місяців його поверненням займалися Одеська обласна служба у справах дітей, поліція та посольство України.

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