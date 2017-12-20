Поліція з’ясовує обставини задимлення в будівлі товариства угорців в Ужгороді

У поліції обіцяють до кінця дня надати офіційну оцінку ситуації

В Ужгороді у будівлі закарпатського товариства угорців невідомі розбили вікно, ймовірно, пляшкою із запальною сумішшю, внаслідок чого сталося задимлення. На місці події нині працюють слідчі. Про це повідомила речниця обласної поліції Тетяна Щоголева. «Близько п'ятої ранку в поліцію надійшло повідомлення про задимлення в одному з офісів на



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Угорці Закарпаття

У поліції обіцяють до кінця дня надати офіційну оцінку ситуації

В Ужгороді у будівлі закарпатського товариства угорців невідомі розбили вікно, ймовірно, пляшкою із запальною сумішшю, внаслідок чого сталося задимлення. На місці події нині працюють слідчі. Про це повідомила речниця обласної поліції Тетяна Щоголева.

«Близько п'ятої ранку в поліцію надійшло повідомлення про задимлення в одному з офісів на Православній набережній в Ужгороді. Повідомляли про надзвичайну подію рятувальники. Йшлося про офіс Товариства угорської культури Закарпаття (KMKSZ), розташований за адресою Православна набережна, 5. Наразі на місці події працює слідчо-опертивна група», - сказала Щоголева.

Вона додала, що причину задимлення ще не визначено. "Ми наразі не можемо точно сказати, чи була це пляшка із запальною сумішшю і хто це зробив - поліція вивчає відео з камер спостереження", - сказала речниця.

У поліції обіцяють до кінця дня надати офіційну оцінку ситуації та її правову кваліфікацію.

У товаристві угорців подію наразі не коментують.

Раніше місцеві ЗМІ повідомили, що в Ужгороді у будівлю закарпатської спілки угорців кинули пляшку із запальною сумішшю.

Джерело: Укрінформ