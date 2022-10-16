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Потрійна ДТП на Дніпропетровщині: одна людина загинула, п'ятеро травмованих

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Потрійна ДТП на Дніпропетровщині: одна людина загинула, п'ятеро травмованих
У потрійній ДТП у Дніпропетровській області загинула жінка та постраждали діти
фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області

Серед травмованих – троє дітей. Це два трирічні хлопчики й 14-річна дівчинка

У Криворізькому районі сталася ДТП за участю трьох машин внаслідок якої загинула жінка та п'ятеро отримали ушкодження. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Інцидент трапився на автошляху Н 11 Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв за межами селища міського типу Софіївка Криворізького району.

«По прибуттю до місця виклику співробітників ДСНС встановлено, що внаслідок зіткнення трьох легкових автомобілів «ВАЗ 2103», Mazda та «ВАЗ 2110» загинула 1 особа та постраждало 5 осіб, з них 3 дитини: два хлопчика, 2019 року народження, та дівчинка, 2008 року народження», – розповіли рятувальники.

Щоб деблокувати людей із «ВАЗ 2103», довелося застосувати гідравлічний інструмент і розрізати авто. Звідти і дістали тіло загиблої жінки. 

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Як додали в ДСНС, постраждалі чоловік, жінка, дівчинка та двоє хлопчиків з різними травмами направлені до міської лікарні. 

Наразі співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, на Одещині зіткнулися вантажівка та пасажирський автобус, внаслідок чого постраждало майже 20 людей. 

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