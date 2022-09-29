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Масштабна ДТП на Одещині: багато постраждалих (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Масштабна ДТП на Одещині: багато постраждалих (фото)
Поліцейські встановлюють обставини ДТП
фото: пресслужба поліції

За медичною допомогою звернулося 17 пасажирів автобуса

На Одещині зіткнулися вантажівка та пасажирський автобус, внаслідок чого постраждало майже 20 людей. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що ДТП трапилася сьогодні близько 7:30 між селом Візирка та селищем Нові Біляри.

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Попередньо встановлено, що на перехресті, поблизу пункту прийому зернових продуктів водій вантажівки виконував маневр повороту і допустив зіткнення з автобусом, в якому перебувало 45 пасажирів.

«Наразі за медичною допомогою звернулося 17 пасажирів автобуса», – йдеться у повідомленні.

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Зараз поліцейські встановлюють обставини цього ДТП на автодорозі сполученням Одеса-Южне. На місці аварії працює слідчо-оперативна група та екіпаж сектору реагування патрульної поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР попередньо за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Раніше в Одесі на вулиці Добровольського вантажний кран врізався в маршрутне таксі №146.

Теги: Одещина аварія ДТП

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