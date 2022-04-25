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    Події в Україні

    Пожежа у міськвиконкомі Кремінної: багато загиблих та поранених

    Пожежа у міськвиконкомі Кремінної: багато загиблих та поранених
    фото з відкритих джерел

    Геращенко: «Кажуть, що всі, хто зрадив присягу на вірність народу України, загинули»

    У Кремінній, що на Луганщині стався вибух побутового газу у будівлі міськвиконкому. Про це повідомив радник очільника МВС України Антон Геращенко в Telegram.

    «Годину тому Кремінна внаслідок порушення правил пожежної безпеки у міськвиконкомі стався вибух побутового газу. В результаті багато загиблих та поранених. За дивним збігом обставин скликання газу відбулося під час наради так званого «народного мера» Кремінної зі зрадниками силових структур. Кажуть, що всі, хто зрадив присягу на вірність народу України, загинули», - йдеться у повідомленні.

    Як раніше повідомлялося, у російському Брянську сталися сильні пожежі. У соцмережах написали, що горить нафтобаза

    Теги: пожежа росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Пожежа у міськвиконкомі Кремінної: багато загиблих та поранених