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    Лунали вибухи: у Брянську горить військова частина та нафтобаза (фото, відео)

    У російському Брянську сталися потужні пожежі на нафтобазі, лунали вибухи - Лунали вибухи: у Брянську горить військова частина та нафтобаза (фото, відео)
    У російському Брянську сталися потужні пожежі на нафтобазі, лунали вибухи
    фото: Антон Геращенко/Telegram

    Причина пожеж в Брянську поки невідома

    У російському Брянську сталася сильна пожежа. У соцмережах пишуть, що горить нафтобаза та публікують відео. При цьому, на кадрах видно дві потужні пожежі.

    При цьому, російські видання пишуть про те, що в районі нафтобази пролунав вибух.

    На нафтобазі в Брянську загорілися резервуари, пише Telegram-канал ТАСС з посиланням на відомості уряду Брянської області.

    Також зазначається, що ГУ МНС по Брянській області спочатку розмістило інформацію про пожежу на нафтобазі, але потім публікація була видалена, передає Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», і наводить текст даного повідомлення:

    «О 02:00 год 25.04.2022 в оперативну чергову зміну Головного управління МНС Росії по Брянській області надійшло повідомлення про пожежу за адресою: г.о. Брянськ, Фокінський район, пр. Московський. До місця виклику направлено пожежно-рятувальні розрахунки за підвищеним рангом (номером) пожежі. По прибуттю встановлено, що відбувається горіння на території нафтобази».

    Радник очільника МВС України Антон Геращенко в Telegram написав, що в Брянську почали евакуювати людей, які живуть біля нафтобази, яка загорілася.

    «Причину того, що відбувається, поліцейські не пояснюють. Зараз до місця їдуть рятувальні служби з усього міста», - додав він.

    За повідомленнями місцевих жителів в пабліках, перед двома пожежами прогриміло два вибухи, зокрема в районі заводу Сільмаш, і спалахнула пожежа в районі нафтобази «Дружба». Повідомляється, що загорілися резервуари з паливом.

    РосЗМІ пишуть, що, за непідтвердженою інформацією, вибух стався на території місцевої військової частини.

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    Лунали вибухи: у Брянську горить військова частина та нафтобаза (фото, відео)
    Лунали вибухи: у Брянську горить військова частина та нафтобаза (фото, відео)
    Лунали вибухи: у Брянську горить військова частина та нафтобаза (фото, відео)

    Відео про пожежу в Брянську публікують в соціальних мережах. На кадрах видно, що полум'я дуже велике, і заграва від вогню видна з різних точок міста, а також чутно звуки повітряної тривоги.

    Нагадаємо, що останні кілька тижнів Росія ледь не щодня у вогні. Так, 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів.

    20 квітня у самому центрі Москві біля мерії виникла пожежа. Того ж дня на території хімзаводу у місті Кінешма також сталася пожежа. За даними російських ЗМІ, вогонь пошкодив будинок цеху на площі 1,5 тис. кв. м.

    21 квітня у російському місті Твер сталася пожежа у будівлі Другого центрального науково-дослідного інституту Міністерства оборони Росії.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Лунали вибухи: у Брянську горить військова частина та нафтобаза (фото, відео)