Прикордонники знову відкрили КПВВ «Золоте» на Луганщині



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Фото: Радіо Свобода

Пункт відкритий з сьомої ранку 24 березня

Державна прикордонна служба повідомила про відновлення роботи пункту пропуску через лінію розмежування поблизу селища Золоте на Луганщині.

Пункт відкритий з сьомої ранку 24 березня. Водночас, за даними ДПСУ, станом на пів на восьму через пункт пропуску ніхто не проходив.

Вчора відкриття цього КПВВ анонсували у штабі Операції об’єднаних сил на Донбасі, хоча сьогодні вранці повідомлялося про вчорашні обстріли неподалік.

Раніше відкриття КПВВ анонсувала представниця України у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

Українська сторона кілька разів намагалася відкрити пункт пропуску у Золотому, оскільки у Луганській області наразі працює лише один КПВВ поблизу Станиці Луганської. Він піший та передбачає перехід через аварійний міст. Але угруповання «ЛНР» виступає проти.

Ватажок угруповання Леонід Пасічник заявив, що це рішення української влади є «провокацією», а пункт пропуску бойовики відкриють тільки після того, як рішення про це ухвалять на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Джерело: Радіо Свобода