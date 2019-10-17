Прогноз погоди в Україні на четвер: до +22 і без опадів



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У Києві сьогодні очікується невелика хмарність, вдень близько 20°

Вранці місцями в Україні можливий туман

В Україні у четвер, 17 жовтня, синоптики не прогнозують опадів, вранці місцями туман, температура вдень становитиме 17-22°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«17 жовтня невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с», - йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 5-10°, вдень 17-22°.

У Києві сьогодні очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі у столиці 8-10°, вдень близько 20°.

До слова, бабине літо в Києві побило встановлений 134 роки тому рекорд.