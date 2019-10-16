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    Бабине літо в Києві побило встановлений 134 роки тому рекорд

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    Бабине літо радує теплом - Бабине літо в Києві побило встановлений 134 роки тому рекорд
    Бабине літо радує теплом

    Температура повітря в Києві 15 жовтня за кліматичною нормою відповідала середині серпня

    Четвертий день бабиного літа у Києві ознаменувався третім температурним рекордом.

    Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

    За даними спостережень метеостанції обсерваторії, після полудня 15 жовтня стовпчик максимального термометра піднявся до +24,1, що на 0,4 градуса вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 1885 році, тобто 134 роки тому.

    Така висока, як для середини жовтня, температура за кліматичною нормою відповідає середині серпня.

    Як повідомлялося, у суботу, 12 жовтня, у Києві розпочалося бабине літо. Стовпчик термометра піднявся вище +23 градуси. Станом на 15 жовтня бабине літо в столиці вже встановило два температурні рекорди.

    Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що з 13 жовтня в Україні розпочнеться бабине літо.

    За прогнозом Укргідрометцентру, 16 жовтня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +20...+22 градуси.

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