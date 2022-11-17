Ракетний удар по Вільнянську. Банкова назвала кількість загиблих (фото)

На місці досі працюють десятки рятувальників, волонтери та комунальні служби

З-під завалів вилучено тіла сімох загиблих

Сьогодні, 17 листопада, у місті Вільнянськ на Запоріжжі внаслідок нічного ракетного удару зруйновано двоповерховий житловий будинок. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про наслідки.

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На місці досі працюють десятки рятувальників, волонтери та комунальні служби. З-під завалів вилучено тіла сімох загиблих.

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Нагадаємо, що через нічні обстріли російськими терористами, зафіксовано пряме влучання в житлові будинки. В одному з них проживали три родини, всього близько 10 людей.

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