Ракетний удар по Вільнянську. Банкова назвала кількість загиблих (фото)
З-під завалів вилучено тіла сімох загиблих
Сьогодні, 17 листопада, у місті Вільнянськ на Запоріжжі внаслідок нічного ракетного удару зруйновано двоповерховий житловий будинок. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про наслідки.
На місці досі працюють десятки рятувальників, волонтери та комунальні служби. З-під завалів вилучено тіла сімох загиблих.
Нагадаємо, що через нічні обстріли російськими терористами, зафіксовано пряме влучання в житлові будинки. В одному з них проживали три родини, всього близько 10 людей.
Російські ракети сьогодні поранили у Дніпрі 23 людини. 15 з них наразі у лікарні. Одна постраждала у важкому стані.
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