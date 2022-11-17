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Обстріл Дніпра. Що відомо про стан постраждалих і фото наслідків 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Обстріл Дніпра. Що відомо про стан постраждалих і фото наслідків 
Окупанти вгатили ракетами по мирному місті  
фото: Валентин Резніченко /Telegram

Поранено 23 людини, із них 15 у лікарні 

Російські ракети сьогодні поранили у Дніпрі 23 людини. 15 з них наразі у лікарні. Одна постраждала у важкому стані. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Ворожі ракети понівечили промислове підприємство, будинки, тролейбуси та вулицю.  

«Росіяни ударили по міських  кварталах на початку дня. Коли люди вже були на вулицях. Їхали на роботу, йшли у справах. Просто жили своє звичне життя... За усі ці злочинні обстріли прийде розплата», – написав Резніченко. 

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Нагадаємо, сьогодні вранці під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Також відомо, що після вибухів на Дніпропетровщині частково зникло електропостачання.

Згодом стало відомо, що Росія під час повітряної тривоги завдала ракетного удару по Дніпру

Влада країни-терористки визнала, що зумисне обстрілює інфраструктуру України. Щоправда, рашисти заявляють, що ракетні удари завдаються по об'єктах інфраструктури України. які прямо чи опосередковано стосуються її військового потенціалу. Мовляв,  відсутність світла і тепла в багатьох районах України – це наслідки дій київської влади, яка, зокрема, відмовляється від переговорів. 

Також відомо, що після вибухів на Дніпропетровщині частково зникло електропостачання. 

Як стало відомо, Росія здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури України.

До слова, триває 267 доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.

Теги: росіяни обстріл Дніпро

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