Обстріл Дніпра. Що відомо про стан постраждалих і фото наслідків 

Поранено 23 людини, із них 15 у лікарні

Російські ракети сьогодні поранили у Дніпрі 23 людини. 15 з них наразі у лікарні. Одна постраждала у важкому стані. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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Ворожі ракети понівечили промислове підприємство, будинки, тролейбуси та вулицю.

«Росіяни ударили по міських кварталах на початку дня. Коли люди вже були на вулицях. Їхали на роботу, йшли у справах. Просто жили своє звичне життя... За усі ці злочинні обстріли прийде розплата», – написав Резніченко.

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Нагадаємо, сьогодні вранці під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Також відомо, що після вибухів на Дніпропетровщині частково зникло електропостачання.

Згодом стало відомо, що Росія під час повітряної тривоги завдала ракетного удару по Дніпру.

Влада країни-терористки визнала, що зумисне обстрілює інфраструктуру України. Щоправда, рашисти заявляють, що ракетні удари завдаються по об'єктах інфраструктури України. які прямо чи опосередковано стосуються її військового потенціалу. Мовляв, відсутність світла і тепла в багатьох районах України – це наслідки дій київської влади, яка, зокрема, відмовляється від переговорів.

Також відомо, що після вибухів на Дніпропетровщині частково зникло електропостачання.

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Як стало відомо, Росія здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури України.

До слова, триває 267 доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.