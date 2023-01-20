Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Рамштайн-8». Остін повідомив, чи отримає Україна танки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Рамштайн-8». Остін повідомив, чи отримає Україна танки
Голова Пентагону заявив, що у нього немає ніяких заяв з приводу поставки танків Abrams
фото з відкритих джерел

Деякі союзники все ж мають намір надати Україні бойові танки, зокрема, Польща і Британія

Глава Пентагону Ллойд Остін на підсумковій пресконференції щодо засідання у форматі «Рамштайн» прокоментував відсутність рішення щодо поставок німецьких танків Україні. Про це передає «Європейська правда».

У відповідь на питання, чи обговорювали міністри постачання танків Україні, Остін відповів: «Я думаю, ви мали чути міністра оборони Німеччини, який раніше сказав, що вони не ухвалили рішення про надання танків Leopard».

Крім того, голова Пентагону заявив, що у нього немає ніяких заяв з приводу поставки танків Abrams. Остін зазначив, що наразі союзники сфокусовані на допомозі Україні, щоб зробити її успішною на полі бою зараз.

«Ми зараз справді сфокусовані на тому, щоб гарантувати, що Україна має можливості, які їй потрібні, аби бути успішною саме зараз. У нас тут є вікно можливостей між теперішнім часом і весною… Це небагато часу, і ми повинні об’єднати правильні можливості», – зазначив він.

Остін також наголосив, що деякі союзники все ж мають намір надати Україні бойові танки, зокрема, Польща і Британія. Він описав пакет військової допомоги, що надсилається Україні, як «дуже, дуже потужний».

 Раніше міністр оборони США звернувся до учасників «Рамштайн».

Читайте також: «Рамштайн-8». Головні інтриги
Теги: Україна окупанти росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Польща тренуватиме танкову бригаду ЗСУ: названо терміни
Польща тренуватиме танкову бригаду ЗСУ: названо терміни
Україна має вікно можливостей для початку контрнаступу – Остін
Україна має вікно можливостей для початку контрнаступу – Остін
«Рамштайн-8». Остін повідомив, чи отримає Україна танки
«Рамштайн-8». Остін повідомив, чи отримає Україна танки
«Вагнер» фінансує війну в Україні за рахунок видобутого золота в Африці – Politico
«Вагнер» фінансує війну в Україні за рахунок видобутого золота в Африці – Politico
ЗСУ вразили пункт управління та склад боєприпасів ворога – Генштаб
ЗСУ вразили пункт управління та склад боєприпасів ворога – Генштаб
Кремль використовує Росатом для обходу санкцій
Кремль використовує Росатом для обходу санкцій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Трибунал для Путіна та Лукашенка. 19 євродепутатів, які не підтримали резолюцію
22K
Українці – неймовірні. Філатов розповів про дивовижну знахідку на руїнах дому у Дніпрі
20K
Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
15K
«Росія хоче залучити підкріплення»: міністр оборони США звернувся до учасників «Рамштайн»
13K
Христо Грозєв назвав новий головний страх Путіна
12K
20 січня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони

Новини

Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
Сьогодні, 11:46
Окупанти намагалися наступати на Запоріжжі та зазнали провалу – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
Вчора, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
Вчора, 06:53
Віталій Кличко вручив Борису Джонсону важливу нагороду
Вчора, 04:00
США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих
18 сiчня, 14:49

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту