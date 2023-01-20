«Рамштайн-8». Остін повідомив, чи отримає Україна танки

Голова Пентагону заявив, що у нього немає ніяких заяв з приводу поставки танків Abrams

Деякі союзники все ж мають намір надати Україні бойові танки, зокрема, Польща і Британія

Глава Пентагону Ллойд Остін на підсумковій пресконференції щодо засідання у форматі «Рамштайн» прокоментував відсутність рішення щодо поставок німецьких танків Україні. Про це передає «Європейська правда».

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У відповідь на питання, чи обговорювали міністри постачання танків Україні, Остін відповів: «Я думаю, ви мали чути міністра оборони Німеччини, який раніше сказав, що вони не ухвалили рішення про надання танків Leopard».

Крім того, голова Пентагону заявив, що у нього немає ніяких заяв з приводу поставки танків Abrams. Остін зазначив, що наразі союзники сфокусовані на допомозі Україні, щоб зробити її успішною на полі бою зараз.

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«Ми зараз справді сфокусовані на тому, щоб гарантувати, що Україна має можливості, які їй потрібні, аби бути успішною саме зараз. У нас тут є вікно можливостей між теперішнім часом і весною… Це небагато часу, і ми повинні об’єднати правильні можливості», – зазначив він.

Остін також наголосив, що деякі союзники все ж мають намір надати Україні бойові танки, зокрема, Польща і Британія. Він описав пакет військової допомоги, що надсилається Україні, як «дуже, дуже потужний».

Раніше міністр оборони США звернувся до учасників «Рамштайн».