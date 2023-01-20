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«Росія хоче залучити підкріплення»: міністр оборони США звернувся до учасників «Рамштайн»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Росія хоче залучити підкріплення»: міністр оборони США звернувся до учасників «Рамштайн»
Зустріч Контактної групи з оборони України проходить під головуванням Міністра оборони США Ллойда Дж. Остіна ІІІ
фото: Генштаб

У зустрічі беруть участь представники більш ніж 50 країн-учасниць

Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін звернувся до учасників засідання восьмої Контактної групи з питань оборони України у Німеччині на Базі Повітряних сил США «Рамштайн» і пообіцяв підтримку Україні у війні проти Росії стільки, скільки буде потрібно. Остін також зауважив, що у Росії закінчуються боєприпаси, але Москва намагається залучити підкріплення для нової атаки.

«Ми повинні зберегти свій імпульс і рішучість. Нам потрібно заглиблюватися ще глибше. Це вирішальний момент для України. Український народ спостерігає за нами, за нами спостерігає Кремль, за нами спостерігає історія. У Росії закінчуються боєприпаси і вона зазнає значних бойових втрат. Однак її сили перегруповуються і Москва намагається залучити підкріплення. США підтримуватимуть оборону України стільки, скільки буде потрібно», – сказав міністр оборони США у вступному слові.

Зустріч Контактної групи з оборони України проходить під головуванням Міністра оборони США Ллойда Дж. Остіна ІІІ. У зустрічі беруть участь Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал армії США Марк Міллі, Міністр оборони України  Олексій Резніков, заступник Головнокомандувача ЗС України Євген Мойсюк, міністри оборони та вищі військові посадові особи країн-союзниць та країн-партнерок України.

Зустріч стане восьмою в серії зустрічей, започаткованих у квітні 2022 року, для обговорення поточних і майбутніх зусиль з надання підтримки Україні у збереженні її суверенітету.

Зустріч присвячена подальшому зміцненню обороноздатності України, консолідації зусиль міжнародного співтовариства щодо постачання необхідного озброєння та військової техніки для забезпечення критичних потреб Збройних Сил України у війні, яка була безпідставно, невиправдано та несправедливо розв’язана Росією.

«Контактна група відіграла важливу роль у визначенні, синхронізації та забезпеченні надання військового потенціалу, необхідного українцям для захисту своєї Батьківщини від російської агресії», – заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу 19 січня 2023 року.

Засідання Контактної групи з питань оборони України є сигналом для президента Росії Володимира Путіна про те, що країни світу готові підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.

В очній зустрічні, вже восьмій від квітня місяця, Контактної групи, яка проходить на запрошення міністра оборони США, беруть участь представники більш ніж 50 країн-учасниць.

Такі зустрічі – як особисті, так і віртуальні – дозволяють лідерам оборонних відомств оцінити потреби України та знайти можливості, які потрібні країні. Група також працює над навчанням українських військовослужбовців цим можливостям.

Нагадаємо, президент Зеленський закликав учасників «Рамштайну» надати далекобійні ракети та винищувачі.

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Теги: росія історія міністр Генштаб військові боєприпаси президент Олексій Резніков озброєння Москва США зброя

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