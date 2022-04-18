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    Події в Україні

    Рашисти атакували Васильків: мер розповіла про ситуацію у місті

    Про вибух у Василькові вранці повідомляли у соцмережах - Рашисти атакували Васильків: мер розповіла про ситуацію у місті
    Про вибух у Василькові вранці повідомляли у соцмережах
    фото з відкритих джерел

    Система протиповітряної оборони знешкодила загрозу

    Російські окупанти вранці 18 квітня атакували з повітря Васильків, що на Київщині. Як повідомила мер міста Наталія Баласинович, система протиповітряної оборони знешкодила загрозу.

    За словами посадовиці, ситуація у місті залишається під контролем.

    «Для рашистів немає нічого святого й навіть початок Страсного тижня не зупинив цих варварів. Завдяки нашій ППО все добре», – сказала мер Василькова.

    Вона наголосила, що місцеві жителі можуть почути вибухи – це триває детонація, ймовірно, уламків ракет. Баласинович закликала громадян бути пильними.

    «Як тільки ви бачите пожежу чи її початок – одразу інформуйте ДСНС або мене. Будьте пильними, нікуди не лізьте, не займайтеся блогерством, нічого не знімайте. Бережіть себе, все буде добре», – додала Баласинович.

    Зазначимо, що про вибух у Василькові вранці повідомляли у соцмережах.

    Нагадаємо, на початку квітня російські загарбники також відкривали ракетний вогонь по Василькову. На обстріляній території був розташований навчальний центр і цивільний коледж, який цивільні почали відновлювати після пожежі.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Васильків #stoprussia
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    Рашисти атакували Васильків: мер розповіла про ситуацію у місті