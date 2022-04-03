Росіяни обстріляли Васильків ракетами

Раніше, 12 березня, ворог випустив вісім ракет по аеродрому міста Васильків

Ракети влучили в будівлю штабу, яка вже була зруйнована

Російські загарбники відкрили ракетний вогонь по Василькову. Як повідомляє пресслужба Повітряного командування «Центр», є постраждалі серед цивільних.

«Дана територія була обстріляна ворожими ракетами місяць тому і зазнала значних руйнувань, майже всі приміщення згоріли від ракетного удару. Нині ж орки знову влучили в будівлю штабу, яка вже була зруйнована», – пише пресслужба.

Частину ракет вдалося збити системи ППО.

Також на обстріляній території був розташований навчальний центр і цивільний коледж, який цивільні почали відновлювати після пожежі.

«Але російські окупанти підступно стріляють, не полишаючи практику залякування мирного населення, адже на територію куди прилетіла ракета наводили порядок на вулиці і будівлях працівники закладу», – додає пресслужба.

Декілька працівників отримали пораненні й були госпіталізовані. Один з них перебуває в критичному стані. Наразі рятувальники розбирають завали й шукають інших людей, які вижили.

Нагадаємо, також Одесу атакували з повітря, у деяких районах пожежа. Частину ракет збили ППО. Згодом мер Одеси Геннадій Труханов розповів про ситуацію після ракетного удару по місту. За його словами, загиблих та поранених немає.

Напередодні три російські ракети влучили в Миргород.

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