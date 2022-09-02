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Рашисти обстріляли дитячий садок у Слов'янську (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рашисти обстріляли дитячий садок у Слов'янську (відео)
Ворог регулярно атакує Слов'янськ
фото з відкритих джерел

На щастя, жертв немає

Сьогодні зранку, 2 вересня, російські загарбники обстріляли дитячий садок у Слов'янську. Про це повідомив мер Слов'янська Вадим Лях.

«Ранок у нас знову вийшов не дуже добрим. Місто знову обстріляли. Зруйновано дитячий садок «Теремок» на вул. Торській. На щастя, жертв немає. Бережіть себе», – написав Лях. 

Нагадаємо, триває 191-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні окупованих районів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також створенні сприятливих умов для відновлення наступу. Ворог завдає авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави. На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження військової та цивільної інфраструктури з використанням танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Долина, Краснопілля, Бражківка, Дібрівне.

Теги: війна Донеччина обстріл дитячий садок

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